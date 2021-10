Herve SENEJOUX

Responsable technique anglais courant, 4 ans d'expérience dans les ascenseurs, 7 ans dans la Chimie des matériaux de construction, 12 dans l'Automobile, en recherche d'opportunités.



Un parcours marqué par une volonté permanente d'étendre mon champ de connaissances et de compétences.



Ce qui me motive particulièrement : piloter une équipe, accroître ses compétences et sa performance en m'appuyant sur les motivations de ses membres.

Un objectif dans ce cadre: la profitabilité de l'entreprise et le bien être au travail de mes collaborateurs et interfaces.



En plus de mes compétences techniques et organisationnelles, ma rigueur; ma forte volonté et mon sens des relations humaines sont mes principaux atouts pour atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Analyse des risques securite

Industrie automobile

Ingénieur

Gestion de projets techniques

Conception mécanique

Relationnel clients

Anglais courant

Management d'équipe

Analyse environnementale

Gestion budgétaire

Pilotage de Processus

Solidworks

Microsoft Project

COSMOS WORKS

Catia v4

Sécurité et environnement