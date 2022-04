Jean-Michel FERNANDEZ

Madame, Monsieur,



Le portait que vous décrivez dans votre annonce pour le poste de concierge correspond parfaitement à l'idée que je me fais de ce métier.



Je suis donc vivement intéressé par ce poste, car dès la fin de mon dernier emploi comme formateur en milieux carcéral de haute sécurité, ancien gérant d'une SARL,SCI et de deux magasins. Toute ma carrière professionnelle s'est entièrement axée sur la communication, la formation, la transmission de savoir-faire et surtout de savoir-être. Je maîtrise parfaitement la formation pour adultes et l'animation d'un groupe. De plus, mes années d'expérience dans les ressources humaines m'ont également permis de conduire une multitude d'entretiens en face à face pour évaluer les besoins particuliers de chaque personne à former et élaborer en conséquence le plan de formation qui lui conviendra le mieux. je souhaiterais surmonter se challenge pour accroître mon expérience dans mon cursus.



Aussi, flexible, polyvalent, organisé et réactif, je reste à votre entière disposition pour un prochain entretien, au cours duquel je développerai l'ensemble des compétences que je pourrai mettre au service de votre entreprise, de l'ensemble de vos employés et des clients.



Je reste naturellement à votre disposition et dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes plus cordiales salutations.



