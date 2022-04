Jean Michel FLANDRE

A la base autodidacte, j'ai travaillé 7 ans dans la Distribution, comme els, chef de rayon, chef de département et adjoint de direction avec un expérience produits frais( produits carnés, pls) et PGC.

Je me suis ensuite tourné vers la distribution spécialisée pour allier ma passion du sport et mon gout pour le commerce.

J'ai travaillé 7 ans chez Décathlon comme Responsable Univers, avec des missions annexes comme RU école et moniteur produits sur les produits Fitness matériel.J'ai également participé à la conception et aux tests produits de plusieurs appareils de musculation à succès chez Domyos au titre de partenaire technique.

En 2008, on me propose un nouveau challenge comme Directeur de Magasin chez Intersport ( groupe Prosport)

Ensuite, je pilote 2 magasins et 2 équipes de 15 et 12 personnes

En 2012, je me lance dans un nouveau challenge et une autre passion l 'automobile et l'automobiliste

Fin 2014, nous nous lançons avec mon équipe dans la transformation de l'entreprise en devenant " CENTRE LIBERE".

L idée : reprendre la main sur la gestion du centre de profit en manageant différemment et en impliquant encore plus l'ensemble des équipes, pour

+++ pour nos clients

+++ pour notre plaisir a travailler

+++ de business

Une réelle découverte, un réel travail sur moi même et une véritable modification de mon mode de management..

Ne plus être le seul leader mais un révélateur de talents même si ceux ci ne sont pas forcément tous les mêmes ni attendus...

Apres une progression des indicateurs ecos et humain a 2 chiffres...Nous continuons cette belle aventure humaine, et commerciale a mener pour 2017





A titre personnel :

Passionné par la musculation, je pratique la musculation/fitness depuis plus de 20ans.

Je suis également dirigeant bénévole dans un club associatif.

Je suis natif des Ardennes ( 08)



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction générale

Vente

Automobile