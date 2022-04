Jean-Michel FORGET

Directeur Adjoint en charge des départements techniques : horlogerie, technique, médical, bâtiment

Nom de l’entrepriseFicoba Ficoconseils

Dates d’emploisept. 2017 – Aujourd’hui

Durée d’emploi1 an 5 mois

LieuRégion de Genève, Suisse

Ficoba m'a confié la direction et le développement des départements techniques sur Genève et la Suisse Romande dans les secteurs de : l’horlogerie, l’industrie, le médical et le bâtiment.



Spécialiste en recrutement 360 dans les métiers techniques (horlogerie, Med-Tech, Pharma, électronique, industrie, etc…)

Recrutement et sélection de candidats en adéquation avec les demandes clients dans les domaines techniques et horlogerie préparation, rédaction et envoi de dossiers candidats chez les clients, chasse de dossiers à haute valeur ajoutée, rédaction d’annonces, mailings, rapports d'activité, recherche de profils qualifiés et hautement qualifiés (opérateur, techniciens, ingénieurs et personnels d’encadrements, etc…)

Représentation commerciale sur les différents salons et événements. Création et élaboration des documents clients, marketing, site internet, gestion des litiges, impayés, relance de factures, etc. Gestion administrative des dossiers candidats dans l’ERP, préparation et signature des contrats, gestion des absences, salaires, accidents, maladies, etc. Appel d’offre, suivit des clients et candidats.

Relation publique (réunion de la chambre de commerce, cercle des dirigeants, rassemblement politique, etc…) Prospection, négociation et fidélisation des clients.

Recruter, former, motiver et encadrer l’équipe technique consultants et personnels administratifs pour le Médical, Horlogerie, Industrie et le Bâtiment

Animation des séances hebdo, suivit des objectifs et motivation des collaborateurs

Formation terrain (Fil coaching). Responsable du compte d’exploitation (KPI)