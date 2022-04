Jean-Michel FUENTES

Avec plus de 3 ans d’expérience en web-marketing et communication online dans les univers de la Mode et de la Décoration, je cherche aujourd’hui à mettre mon expertise au bénéfice d’un secteur qui me passionne : l´e-commerce international.



Mes missions chez ADEO (Leroy Merlin, Weldom…) en tant que Chef de Projet Web pour les sites espagnols Deco-Smart.com, LightOnline.fr et mon poste chez Smallable.com témoignent de ma capacité et de mon goût pour la gestion de multiples projets. J’ai également apprécié mettre au profit de ces jeunes sites internet en quête de notoriété, mon esprit créatif pour imaginer et mettre en place des opérations d’acquisition originales : campagnes e-mailing, affiliation, opérations display, remarketing, retargeting et jeux concours.



Durant mon parcours, rigueur, esprit d’analyse et polyvalence ont toujours été de véritables atouts me permettant d’être efficace opérationnellement tout en conservant une vision globale des enjeux stratégiques de la société.

Email : jeanmichelfuentesalbertini@gmail.com

Téléphone : 06 74 87 36 42



Mes compétences :

Négociation commerciale

Relations Presse

Traduction espagnol français

Blogging

Community management

Affiliation

Google analytics

Emailing

Partenariats