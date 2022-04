Jean-Michel GELINEAU

Secteur : Communication et Médias - Affichage



Avec l'exploitation de la Publicité dans les gares (SNCF/RFF), les métros, les tramways et sur les bus, Média Transports est le leader européen de la publicité dans les univers du transport.



Localisation : Issy Les Moulineaux



Parcours chez Métrobus :



Depuis Novembre 2006 : Directeur de Publicité Département Culture/Spectacles.



Février 2004 à Octobre 2006 : Chef de Publicité Département Île de France.



Mai 2003 à Janvier 2004 : Responsable Planning Permanent.





Ces responsabilités successives qui m'ont été confiées m'ont permis de développer un tempérament commercial volontaire, autonome, et rigoureux ; contribuant à toujours atteindre et dépasser les objectifs demandés.



Mes compétences :

Culture

Histoire

Musique

Sport

Empathie

Management commercial

Communication interne