Ludovic GRAND

Diplômé en traduction anglais > français





MES COMPETENCES



Traduction : Connaissance des outils de traduction assistée par ordinateur (Wordfast). Traductions de textes spécialisés (médecine, journalisme, histoire)



Rédaction : Note de synthèse d'une douzaine de pages. Elaboration d’une bibliographie selon les normes usuelles de la rédaction scientifique.



Terminologie : création d'une mini-banque terminologique bilingue sur Access



Domaines biomédical et pharmacologique : culture générale acquise grâce aux différents cours de sciences suivis (immunologie, biologie cellulaire, pathologies ...).



Réglementation internationale des questions de santé : Connaissance des procédures de demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament.



Histoire et littérature anglo-américaines (cursus Langues, littérature et civilisation étrangère à l'université)



TOEFL

Permis B

Traductions médicales et pharmaceutiques

Civilisation américaine

NamoWebEditor

Essais cliniques

Pharmacologie

Wordfast