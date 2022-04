Jean Michel GERMAIN

Je suis chauffeur routier depuis 2004 et avant pendant 2 ans chauffeur de car et de tourisme, je possede tous mes permis. J ai travaillé sur l EUROPE, en semie, tault,frigo,container,box,plateau, et citerne, et benne, egalement en fond mouvant. Ensuite je suis parti au Canada et USA pendant 2 ans je travaillais en semie fladbed et box je faisais Canada et USA .mje possede le permis class 1

Et maintenant je desir faire de la formation je peux travailler sur n importe quel site car étant parti au Canada j ai vendu ma maison donc je m installe ou je travail. Possede voiture.