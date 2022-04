MobiFactory est un éditeur de logiciel spécialisé dans les solutions professionnelles génériques, mobiles, sur iPhone, Android et iPad.



MobiFactory a décidé de livrer son code source, afin que vous puissiez les personnaliser, les adapter précisément à votre besoin, ou les faire évoluer vous-même. Développés selon les principes du Software Craftmanship, tous les logiciels sont livrés avec le code source et la documentation.



Ils sont développés en Mobilité First, avec une expérience utilisateur particulièrement soigné.



Le catalogue de logiciels s'adresse à toutes les entreprises ( ETI, éditeur de logiciels, grands comptes...) car il adresse le besoin commun de tous : intégrer la mobilité dans les process existant.



Un ensemble de service à la carte permet de répondre à vos besoins, que vous vouliez faire par vous même ou que vous vouliez du clef en main.



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.

www.mobifactory.fr



Jean-Michel GILLET



Mes compétences :

e-Business