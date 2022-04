Jean Michel GINIBRIERE

Missions sur des chantiers en marché publics ou privés, consistant à l'élaborer les plannings, préparer des budgets, gérer la main d'œuvre et les sous traitant, négocier contrat sous traitant, choix des matières et fournisseurs après consultation, passer les commandes, animer les réunions de chantier et les relations Maître d'Œuvre et Clients, établir les facturations et finaliser le PV de réception. Finalisation des DOE

Contrôler les budgets, la sécurité et la qualité

Chantier en TCE: Musée de la Libération de Paris Paris 14ème Hôpital"CASH" de Nanterre

Chantier bardage: Hôtel NewPort EuroDisney

Plus: Gestion de parc d'échafaudage, planification, transport, stock, montage, sécurité



Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel