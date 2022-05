Louis QUINTERNET

Constructeur de toitures et façades de bâtiments industriels, tertiaires et d'habitation depuis plus de 15 ans en Île-De-France et au-delà. Ayant notamment été responsable de la rénovation énergétique "Les Coursives de Pantin" (Paul Chemetov) et de la couverture kalzip du stade U-Arena Nanterre (Christian de Portzamparc, GTM VINCI). De l'étude à la réception des travaux, j'affirme un attachement fort à la qualité, à la conformité, à la responsabilité, au respect des délais, à la satisfaction du client.

Une isolation par l'extérieur efficace garantit un confort optimal en toute saison tout en faisant réduire les dépenses énergétiques. Pour les projets de construction ou de rénovation, BRAS ET CARVALHO propose une prestation complète de fourniture et pose sur des solutions diverses d'enveloppe, également associables avec les systèmes de production d'EnR et de végétalisation. Voir dans "Expérience" pour plus d'informations.

contact: quinternet@brasetcarvalho.fr

tél.: 06 20 60 94 38

https://www.linkedin.com/in/louisquinternet



