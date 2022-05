Luxon PROJET

Entreprise moderne et dynamique, spécialiste de la maille métallique !!



LUXON étend désormais son activité au domaine de l’architecture, du design et de la mode en vous proposant une importante gamme de produits et de services personnalisée.



Les applications des toiles métalliques sont diverses et variées :

- applications d’extérieurs : façades, garde-corps, brise-soleil, aménagement urbain ...

- applications d’intérieurs : revêtements muraux, plafonds et faux plafonds, paravents, mobilier, décoration ...



Souple, adaptable et innovante, notre entreprise vous apporte avec réactivité des solutions à tous problèmes d’application, de création et de design !



Vous imaginez, nous créons !





Contact : com@luxon.fr



Mes compétences :

Innovation architecturale et nouveaux usages

Performance opérationnelle (qualité, design)

Présence permanente à l'internationale

Adaptabilité aux besoins

Service clientèle personnalisé

Réactivité internationale et multiculturelle