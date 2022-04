Jean Michel GLAUDEIX

47 ans, passionné par les technologies du web, persuadé que les technologies de l'information sont autant d'opportunités pour les hommes que pour les entreprises, je reste assuré qu'elles sont encore mal exploitées.

Eclectique en termes de gout musicaux (de Wagner à AC-DC en passant par Bizet, Vivaldi et Hans Zimmer), amoureux de la nature au sens premier de l'écologie - sans être radical - je suis resté suffisamment naïf pour m'émerveiller d'un concerto de Brahms, ou l'éclosion d'un bourgeon.

Fondamentalement respectueux devant l'intelligence, intransigeant devant la vulgarité et la bêtise, je ne connais de plus belles victoires que celles de révéler des talents.

Mes rêves les plus fous, que l'humanité comprenne qu'elle est dépositaire d'un savoir qui la dépasse et que l'homme cesse d'être vil et cupide.

Mon jardin secret, un vaste territoire qui reste en partie à découvrir le reste étant ... secret ;)



Mes compétences :

eCommerce

Gestion de projets informatiques

Communication

