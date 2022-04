Jean Michel GOLA

ALIMA Int. est une société spécialisée dans les relations commerciales internationales entre la France, la Russie et la Bulgarie.

​

Elle propose des services de :



- Prospections de clients

- Promotion des produits et des services

- Prise de commandes et gestion de leurs suivies

- Conseil en optimisation ou externalisation des achats

- Traductions assermentées en Français, Russe et Anglais.



Pour plus d'informations, découvrez sans attendre notre site internet : https://www.alima-int.com/



Mes compétences :

Conseil

Trading

Négociation commerciale

Traduction français russe

Traduction russe français

Accompagnement

Traduction anglais français