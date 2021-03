Jean-Michel GOMEZ

Co-fondateur de lentreprise SICEA International, initialement spécialisée dans le contrôle des produits agro-alimentaires et plus récemment des produits pétroliers avec la mise en place dun laboratoire, puis responsable comptable pour la Sté APRAS ( ex filiale du groupe APAVE).



En 2018 j'ai souhaité réorienter ma carrière professionnelle. De 2019 à 2020 j'ai suivi une formation en ébénisterie. En janvier 2021 naissait GoBois créations, spécialisé dans la création de mobilier sur mesure et agencement de cuisine, dressing...