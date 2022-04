Jean-Michel GOURAUD

FORM-HYGIENE intervient depuis plus de 10 ans pour seconder les différents acteurs dans les chaînes d'approvisionnement dans les domaines de classification des mélanges, de rédaction/traduction de Fiches de Données de Sécurité et dans la mise à disposition des étiquettes réglementaires pour les produits dangereux.

Notre coeur de métier est d'adapter des formations en intra sur mesure pour répondre aux contraintes de l'activité d'un site industriel et de proposer des solutions réglementaires adaptées.

De la formation au consulting, FORM-HYGIENE a pour objectif d'engager un partenariat avec ses clients afin d'anticiper les exigences réglementaires concernant la fabrication, le stockage, l'utilisation, le transport et l'élimination des produits dangereux.



Mes compétences :

REACH

TRADUCTION

FDS

CLP