Jean-Michel Gourévitch a démarré sa carrière de journaliste par un stage à l'Agence France Presse en 1972 avant d'être recruté par l'équipe des fondateurs de l'hebdomadaire Le Point en 1973.



Il passa 14 années dans cet hebdomadaire entrecoupées par un Service National effectué comme Conseiller de Presse de l'Ambassade de France aux Philippines. Au cours de ces années au Point, il a appris son métier, auprès de Claude Imbert, dans tous les services de l'hebdomadaire (Société, Musique, Juridique, Politique, Économique, Social).

En 1987, Philippe Villin, vice-président du directoire, l'appelle, auprès de lui, au journal Le Figaro. Il y reste 11 ans et dirige, jusqu'en 1998, l'hebdomadaire économique, le Figaro Economie du Lundi, l'une des grandes références en matière de supplément dédié à l'économie en France. Il imagine, réalise et gère de nombreux suppléments pour ce journal, dont Le Figaro-Patrimoine et le Figaro Multimédia. Après avoir quitté le Figaro, en 1998, Jean-Michel Gourévitch exerce de nombreuses missions d'audit et de conseil pour la société Altaïr Conseil, participe au lancement d'un quotidien sur la mode et la beauté et dirige notamment la rédaction du site d'informations financières en ligne France-iNvest, filiale du groupe coté au Nasdaq GlobalNet.

En février 2004, Jean-Michel Gourévitch a créé une entreprise de communication (Jean-Michel Gourevitch SARL), installée à Cergy (Val d'Oise) et spécialisée dans le conseil et l'audit en communication, la rédaction de tous types de documents écrits ou électroniques (dossiers de presse, communiqués, livres, rédaction de blogs internet et de discours) ainsi que la création et la traduction de supports de communication.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Développement commercial

Nouvelles technologies

Communication de crise

Communication

Marketing

Internet

Coaching

Management

Formation