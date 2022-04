Jean-Michel Grand, kinésithérapeute rééducateur du XV de France,j' évolue depuis 2002 dans le rugby à haut. J'ai d’abord intégré la Fédération Française de rugby au sein du staff médical de l’équipe de France -21 ans. Vainqueur Grand Chelem U21, 2003.



Je prend en charge, en 2005, le service de kinésithérapie du club professionnel USAP de Perpignan en TOP 14. Demi finaliste 2006 et 2008.



Je suis nommé en 2008, kinésithérapeute rééducateur du XV de France, au sein du staff de Marc Lièvremont. Vainqueur Trophée Gallagher et Grand Chelem 2010. Vice champion du monde 2011.



Je poursuis parallèlement mon parcours dans le circuit professionnel, en prenant la charge du service de rééducation du LOU Rugby de Lyon. Champion de France ProD2 en 2011 et accession en top 14.



De retour en Catalalogne, je prends en charge depuis 2012 la kinésithérapie du club des Dragons Catalans Rugby à XIII.



Je viens d'ouvrir mon cabinet de kinésithérapie au sein du Centre Paramédical du Sport Performe à Sainte Marie La mer dans le 66.



Mes compétences :

Formation

Kinésithérapie

Rugby

Sport