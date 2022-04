Jean-Michel GRANDCLÉMENT

Informaticien de formation, actuellement ingénieur indépendant statut (profession libérale).



Je propose ...

- la direction de projet

- la conduite de projet

- la création de site Web

- la gestion de votre référencement

- le développement de logiciel avec Access (Microsoft)

- la mise en place et le suivi de vos campagnes de liens sponsorisés (Adwords de Google, AdCenter de Bing, Yahoo Search, ...)

- des formations (agréé organisme de formation)



Je vous accompagne également dans la mise en place de vos campagnes de prospection commerciale...



Fort d'une réelle expérience de l'informatique depuis 25 ans, et au travers de fonctions très polyvalentes, j'ai acquis un savoir-faire dans l'organisation, la négociation et le management de projets.



Mes compétences :

Programmation

Analyse fonctionnelle

Analyse des besoins

Cahier des charges

Webmaster

Référencement

Conduite de projets

Informatique

Wordpress

Conseil

E-commerce

Moteurs de recherche web

Web

Adwords

Microsoft