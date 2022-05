Philippe DELBERGHE

Après avoir occupé divers postes de direction dans les nouvelles technologies de l'information, avoir dirigé le festival de jazz à Vienne pour sa 25ème édition, j'ai fondé Art Impulsion (art-impulsion.com ) en 2007. La société, initialement spécialisée dans le service à la production artistique, est devenue une société de communication globale sous le nom d'AmaZili.

2008, Art Impulsion reprends les activités de la société 180Live, société spécialisée dans l'évènementiel et la production audiovisuelle.

2011 : nouveaux développements avec la création d'une offre de coaching vidéo (mediatraining) à destination des dirigeants d'entreprises, de collectivités locales et d'élus ( http://www.art-impulsion.com/coaching-video.html ) et la mise en place d'une offre de marketing politique destiné aux élus.

2013 : Fusion des activités de Art Impulsion, et du studio Graphics création pour donner naissance à la nouvelle agence de communication AmaZili ( amazili-communication.com );

Nos Clients : Dalkia, Mc Cann, Sanofi, Seb, Région Rhône alpes, Grand Lyon, Pôle emploi, CMA Rhône, EDHEC

En parallèle :

2009, création de Filieo, société de formation et conseils aux créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou industrielles.

2010, entrée au conseil d'administration de Calinda Software ( calindasoftware.com ) en tant que "business angel".

J'ai trouvé génial le concept qui permet aux utilisateurs de l'email de passer sans douleur aux systèmes plus modernes de partage d'informations.

La société Calinda a été distinguée par Microsoft pour faire partie de BizzPark et à ce titre est l'un des partenaires stratégiques de Microsoft pour le produit Sharepoint.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Développement commercial

Création de site web

Formation professionnelle

Communication

Marketing

Musique

Art

Billetterie

Gestion de projet

Coaching

Management

Formation

Management des ventes