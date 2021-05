Stéphane QUIN

Breaking news: soirée exceptionnelle hier soir au Skyroom ONLYLYON avec des invités et des intervenants très talentueux réunis autour du nouveau paradigme du business dans l'Amérique de Donald Trump. Le dynamisme économique est hors-norme aux USA en ce moment, c'est du jamais vu !



Un grand merci à nos amis et partenaires de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et de l'European American Chamber of Commerce pour avoir réuni autant de talents lors de cette soirée de notre Club.



Nous avons besoin d'ondes positives en France en ce moment, de très belles ondes "business" qui montrent que tout est possible. Hier soir, elles étaient là au Skyroom ONLYLYON !



Six années viennent de s'écouler depuis l'installation du World Trade Center Lyon au sommet de la Tour Oxygène. Plusieurs milliers de clients ont pu découvrir nos nombreuses formules de location de bureaux équipés et de salles de réunion et notre service de domiciliation commerciale. De très nombreux invités de marque ont participé à des évènements organisés dans l'un de nos salons et au Skyroom ONLYLYON. Le dernier en date il y a quelques jours: le Maire de Philadelphie qui a passé une journée entière au World Trade Center.



Le World Trade Center Lyon que je dirige a ouvert ses portes le 12 juillet 2012 à la Tour Oxygène avec les deux derniers étages du plus beau building de la ville transformés en business center hors du commun. Vue panoramique sur Lyon et esprit international garantis ! Le site internet www.wtc-lyon.com permet de visiter les installations à distance.



Le centre d'affaires est en ordre de marche avec plus de 90% de taux d'occupation et propose un bureau virtuel d'exception aux entrepreneurs français et étrangers. C'est un business center de grand standing avec un environnement World Trade Center puissant et actif relié à un réseau mondial (330 WTC dans le monde, 750 000 entreprises membres). Notre offre de bureaux équipés, d'espaces lounge et de salles de réunion est à la portée et au service de tous ceux qui veulent donner le maximum de chances de réussite à leur business.



Etre membre en 2018 du Club World Trade Center - CCI de Lyon ouvre les portes des World Trade Centers du monde entier, permet dêtre invité à des évènements qui ont lieu tous les mois à la Tour Oxygène ou à la CCI de Lyon et donne droit à une dizaine davantages membres conçus pour les entrepreneurs qui voyagent pour leurs affaires: plus de 150 membres forment ce club d'appui à l'export sans équivalent à Lyon.



Dans un autre contexte, j'anime le réseau Lyon Business Centers dont les centres d'affaires QUAI 33 www.quai33.com , G2C BUSINESS CENTER www.espace-g2c.com et BERTHELOT ENTREPRISES www.berthelotentreprises.com ont pour vocation d'accueillir et d'être au service des entrepreneurs et des créateurs d'entreprise en proposant différentes localisations, différents niveaux de gamme et niveaux de tarifs.



A bientôt et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi bien entendu.



