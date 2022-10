Huquet BENJAMIN

Je suis passionné par mon métier : il allie réflexion et technicité, aiguisant ainsi mon sens analytique tout en mettant à profit mon savoir-faire.



La partie qui m’intéresse le plus c’est l'infogérance ! Je trouve cet aspect de mon métier complet : installation de matériel, dépannage, Programmation, relation clients … Je permets à une entreprise de mettre en œuvre ses actions de communications, nécessaire à son développement.



J’aime travailler en équipe, mes qualités relationnelles m’ont permis de manager des petites équipes avec justesse et professionnalisme. J’encourage le travail collaboratif : les synergies de compétences favorisent l’efficacité du groupe, générant ainsi des résultats productifs.



Mes 18 années d’expériences acquises au sein de divers environnements (Armée, entreprises, chantiers, particuliers), m’ont également donné goût, à la rénovation d’habitat.

Je m’y suis donc intéressé et c’est avec plaisir que j’ai aidé mon entourage dans la rénovation de leur bien. Ce qui m’a naturellement conduit à intégrer une formation d’AEB dans le but d’améliorer professionnellement ma technique.



J'ai vraiment apprécié chacune de mes expériences professionnelles, elles m'ont permises de trouver ma voie, d'évoluer et de m'épanouir. Aujourd'hui j'aspire à en vivre de nouvelles avec le même engouement.



Au plaisir d’échanger avec vous sur divers sujets ! A très bientôt !



Benjamin



Mes compétences :

help desk

Windows XP, 7, 8, 10

Pack office 2003, 2007, 2010, 2013

Active Directory

I.E, Mozilla Firefox, Google chrome

Electricité

Wrapping, CAD, Jarretièrages, pré-câblage RJ45

Hardware : Montage, Dépannage, paramétrage

PABX/IPBX ALCATEL & MATRACOM