Jean Michel GRANGE

En fonction depuis 10 ans je suis en charge de de la bonne tenue de plusieurs magasins de sport de 400m² et plus. De formation commerciale (licence commerce et distribution)j'ai occupé le poste de chef de rayon épicerie puis produits frais au sein d'un hypermarché Géant. J'ai ensuite été recruté pour occuper le poste de responsable de magasin de sport à Tignes. Initialement constitué de 4 magasins, le groupe en comporte aujourd'hui 7.

Principal acteur de l'entreprise, car unique employé en CDI de la société; je recrute et forme l'ensemble du personnel des magasins (environs 50 personnes). Je maitrise l'ensemble des spécificités du métier de responsable de magasin, de la partie clientèle à la partie magasin en passant par le gestion du personnel et des fournisseurs.

J'ai aussi, pendant 7 ans et en même temps que ma responsabilité de magasin, été en charge d'une résidence de tourisme 4 étoiles composée de 7 appartements. Mes compétences allaient de la prise en charge des clients de leurs premiers contact et leur règlement, à leur départ des appartements, en passant par l'entretien général de ces derniers (hors ménage).

Je parle anglais et italien.



Mes compétences :

Achats

Chef de projet

Informatique

Commerce

Management