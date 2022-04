Jean-Michel GRANGER

Fort de 15 années d’expérience dans l’industrie automobile, autonomie, flexibilité, adaptabilité et dynamisme sont les qualificatifs que j’ai su développer et affiner au fil des années dans cet environnement exigeant qu’est celui dans lequel doit évoluer un équipementier.

Approvisionneur filiales et pièces de rechange hors france, puis Acheteur Filiale et enfin Responsable Approvisionnement Site.

Cette évolution montre mon vif interêt pour les approvisionnements, les achats et le commerce international.

Sachant évoluer dans un contexte pluri culturel riche, je recherche aujourd'hui de nouveaux challenges et souhaiterait mettre mon savoir faire et mon énergie au profit d'une entreprise d'envergure internationale.



Mes compétences :

Logistique

Gestion de projet

Approvisionnement

Management

SAP Material Management

SAP Warehouse Management