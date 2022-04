Jean-Michel GRENIER

De formation commerciale avec un bep vente action marchande,un cap vente relation clientèle, un bac actions et communications commerciales puis une formation en alternance de 2 ans à institut commercial du batiment à guérande.



Ce qui me caractérise est ma force de caractère, ma tenacité et ma rigueur dans mon travail.



Depuis 15 ans dans la même entreprise, j'ai su saisir les opportunités de poste qui s'offrait à moi et m'ont permit d'obtenir une solide expérience dans la vente à different poste ( vendeur, responsable d'achat, responsable d'une petite agence et aujourd'hui attaché technico-commercial) je sais être apprécié de mes clients par mon sens du service et ma réactivité à traité les litiges qui peuvent survenir.



Mes compétences :

Empathie

gout du challenge

Polyvalence

Rigueur

Ténacité