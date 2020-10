Jean-Michel GUEMRIREN

(présentation en cours)

Bonjour,



Je travaille chez Danone depuis 38 ans, je suis actuellement responsable Qualité de Service & Performance au centre Daniel Carasso situé à Palaiseau.

Ma mission principale consiste à :

- Créer et déployer des outils de mesure de la performance et de la qualité de service.

- Coordonner et réaliser des audits réguliers pour mesurer cette qualité de service.

- Mettre en place, organiser et réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des « clients »

- Créer et animer un réseau de « clients » pour alimenter le plan qualité de service.

- Coordonner et animer les plans daction damélioration, de lidée à la réalisation.

- Animer et organiser des équipes projets sur ces plans damélioration.

- Mettre en place les outils de suivi des plans daction (réalisation, atteinte des objectifs)

- Définir, animer, réaliser des actions de communication au sein du centre sur la qualité de service (objectifs, actions, résultats)

- Effectuer une veille au sein et hors du groupe Danone pour trouver de nouveaux projets « qualité de service »

- Alimenter le COVI en idées, propositions et plans daction.

- Administrateur outils de gestion GMAO production process et bâtiment



Jaime le contact client et le travaille en équipe.