Jean-Michel GUERIN

Conseiller immobilier en VENDÉE pour UneMaisonBleue.com, après une carrière de 25 ans en informatique de gestion, je développe mon activité pour être présent sur l'ensemble du département.



Homme de terrain et de contact, la qualité de mes services et le suivi de mes clients sont mis en avant pour atteindre les objectifs fixés et satisfaire l'ensembles des parties, chaque projet est un défi permanent, responsable, je suis à l'écoute de toutes vos demandes.



L'immobilier vous passionne, vous voulez rejoindre une équipe qui gagne, je recrute des négociateurs(trices) sur le département de la Vendée, prenez rendez-vous avec une équipe dynamique à taille humaine, il ne fait aucun doute que comme à moi, l'agence Une Maison Bleue - Walter & de maison vous apportera tout ce que vous souhaitez dans votre vie professionnelle. Appelez moi au 06 50 49 40 14 pour plus d'informations.



Mes compétences :

Relation client

Internet

Communication

Vente

Conseil

Immobilier

Conseil immobilier

Négociation immobilière