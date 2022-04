Jean-Michel GUILBERT

Architecte de formation, j'anime le Poste de LEAD DISCIPLINE / Dép. Architecture chez JACOBS France Engineering (une équipe de 8 personnes dans une ingénierie de + de 300 personnes en France).



Ma spécialité 1ère porte sur la conception et les études de projets intégrant des "Salles Blanches / Salles Propres - ou Clean-Room" telles que les unités de production pharmaceutiques, les laboratoires R&D, labos pilotes, QC Lab, ainsi que les programmes hospitaliers et d'autres réalisations à fortes contraintes techniques comparables.



Polyvalent : disponible et ouvert, J'ai participé aux projets phares du groupe JACOBS dans différents domaines (industries : pharmaceutique, pétrochimique, gaz, mines, mais aussi des équipements publics, E.R.P., hôpitaux, et des programmes tertiaires à forte valeur ajoutée).



Expérience professionnelle confirmée depuis plus de 25 ans, ma carrière s'est déroulée ces 15 dernières années dans plusieurs structures regroupant en équipes architectes et ingénieurs d'études spécialisés sur des projets de sites pharmaceutiques (labos, sites industriels, unités de production) et sur des programmes hospitaliers.



Mon objectif est de poursuivre ma carrière en offrant mes compétences sur ce type de projets (salles blanches, programmes hospitaliers, ...) impliquant l'intégration de fortes contraintes technologiques avec des interfaces complexes pour des clients "grands comptes", de préférence dans une société d'ingénierie.



Mes compétences :

Direction de projet

Industrie pharmaceutique

Conduite de projet

Conception fonctionnelle

Autocad

Adobe Photoshop

Rédaction des pièces écrites

Analyse des besoins

Rédaction