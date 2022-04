Jean Michel GUILLEMOT

Après une vingtaine d'années comme responsable d’entreprise, j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière.

J’ai effectué une période de plus de 6 ans dans une entreprise, d’abord en tant que conducteur de travaux, puis ai évolué comme responsable d’activité.

Ayant des aptitudes pour tout ce qui concerne la planification et le management de projets, j’ai suivi une formation certifiante en planification et O.P.C. pour me spécialiser dans ces domaines.

J'ai également acquis une expérience en audit et planification de projets et de ressources en entreprise industrielle.



Mes compétences :

Réactivité

Management