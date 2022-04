Jean-Michel HAAS

Expérience professionnelle réussie de plus de 10 ans le management comptable et financier. Mon parcours initial en audit m’a apporté la méthode, la culture comptable financière, et une connaissance des enjeux financiers nécessaires à la réalisation de mes responsabilités en entreprise (management comptable, contrôle de gestion, contrôle interne, relations tiers extérieurs).



Intégré dans l’équipe de management, je me positionne en expert du management des processus comptables et du pilotage de la performance :

- Dans la prise de décision stratégique en partageant la vision financière et de gestion

- Dans la mise en œuvre opérationnelle en manageant des projets d’amélioration continue

- Dans l’optimisation des systèmes d’informations et des process



Privilégiant la vision à long terme et les relations humaines, je souhaite rejoindre un projet ambitieux et motivant pour y apporter mon expérience et mon engagement.



Mes compétences :

Management d'équipes

Contrôleur financier

Contrôle budgétaire

Contrôle interne

Office

Audit financier

Finance

Controlling

Audit

IFRS

Gestion

Planning

Reporting

Management opérationnel