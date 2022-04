JEAN MICHEL HACHEZ

47 rue Victor Hugo

91280 SAINT PIERRE DU PERRAY

01 69 36 48 67

07 85 27 69 62

hachez.jean-michel@orange.fr



Fonction : Ingénieur VRD

Domaines de compétences



Maîtrise d’œuvre Etudes (DIAG EP AVP PRO ACT)



Maîtrise d’œuvre Travaux (VISA, DET, OPC, AOR)



Assistance à Maîtrise d’Ouvrage





Je réunis un large éventail de compétences centrées sur l’aménagement urbain.



Mes références sont le témoin de cet engagement et font foi de mes références, mes compétences sont issues de ma technicité sans cesse renouvelée à travers l’évolution, des exigences environnementales, de nouveaux matériaux, des règles de construction et des techniques de mise en œuvre.



Je maîtrise l’ensemble des techniques constituant l’aménagement urbain et les VRD, ainsi que celles relatives au cycle de l’eau (hydraulique urbaine).



Pour donner une image fidèle de la réalité, permettant de simuler des situations et permettre la prise de décisions, je base mes études de dimensionnement sur les textes réglementaires, tels que les normes NF ou ISO, les DTU, les règles de l’art, les recommandations du CERTU et du SETRA, les lois , décrets et arrêtés.





Mes études sont construites et orientées selon les besoins des Maîtres d’ouvrage autour des thèmes aussi variés que l’aménagement du territoire, le renouvellement urbain et l’espace public.

Ma volonté est de répondre de manière pragmatique et sensible dans toutes les phases d’un projet, du diagnostic jusqu’à la réception du chantier, dans le respect du programme et de l’enveloppe financière définies par le maître d’ouvrage.