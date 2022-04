Jean Michel HADJADJ

Tout l'univers de la LED et les services associés



LE COMPTOIR DE LA LED

Grossiste spécialiste en éclairages LED, nous distribuons auprès des professionnels des ampoules et luminaires à technologie LED, des systèmes d'éclairage intelligents pour la gestion de l'énergie, des solutions d'affichage dynamique, de la signalétique, des luminaires pour l'évacuation ainsi que des accessoires et des fournitures pour les installateurs.

Nos sources et luminaires LED s’adaptent à tous types de locaux. Commerces, Bureaux, Entrepôts, Industrie, Parking, collectivités et habitation pour l'intérieur et l’extérieur.

Dynamiques et à l'écoute de vos besoins, nous travaillons avec des fabricants sérieux, proposant des produits de qualité, testés et garantis.



RELAMPING SERVICE LED

Installateurs d'éclairages LED dans tous locaux professionnels.

Nos activités sont couvertes par un contrat MultiPro RC - Décennale chez MAAF Assurance, nous sommes habilités à intervenir en accès en hauteur.

Etudes économiques et photométriques, nous mettons en valeur vos locaux, vos produits en vous faisant réaliser de réelles économies d'énergie.

50 à 90% d’économie sur votre consommation électrique relative à l’éclairage.

Réduction par 5 des coûts de maintenance.

Retour sur investissement très court.



Visitez notre show room à Seclin ou Contactez nous pour une étude GRATUITE et PERSONNALISÉE.



Mes compétences :

Gestion des installations

Vente

Conseil

Éclairage

LED