Jean Michel HEIM

Petit fil, fils d'assureur, j'ai eu la chance de bénéficier des valeurs essentielles de cette profession. Conseiller et Protéger nos clients.

Depuis 1938, mon histoire de famille se raconte à travers l'assurance. C'est avec fierté et abnégation, que je souhaite poursuivre cette aventure. Les innovations technologiques nous donnent de nouvelles perspectives dans la relation avec nos clients. Plus de services pour plus de qualité !



Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

E-commerce

Impression numérique

Réseaux sociaux

Informatique

Suivi clientèle

Banque

Assurances collectives

Droit des assurances

Entrepreneuriat

Gestion administrative

Management commercial

Assurance