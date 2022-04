Jean-Michel HUET

Après un BTS Fluide - énergie - environnement option Froid, je suis sorti diplômé en 2005. J'ai intégré Sanden Manufacturing Europe à Tinténiac (35) en Octobre 2005. Je suis intervenu pendant 4 ans comme technicien essais au sein du centre technique sur des missions de préparations de bancs d'essais, d'analyse et de rédaction de rapports d'essais.

J'ai été promu Chargé d'essais en Mai 2009 toujours au sein du centre technique.

A ce titre, j'assure les missions suivantes:

- Définir, mettre en place et réaliser les essais de validation

- Analyser les résultats, rédiger les rapports d’essais et suggérer des améliorations ou évolutions techniques

- Assurer un encadrement technique

- Rédiger les spécifications des moyens d’essais

- Rédaction des rapports d’essais en anglais et signature

- Etre force de proposition pour optimiser le fonctionnement du service

- Effectuer la maintenance des bancs d’essais



En outre d'autres missions spécifiques me sont attribuées tel que:

- Etablir et optimiser les plans de validation produits

- Prendre en charge certains sujets depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la validation technique du concept développé (animation d’équipe, mise en place et suivi du planning)

- Responsable des essais « brouillard salin » : étude, achat, mise en œuvre et interprétation



Mes compétences :

Communication

Esprit critique

Esprit d'équipe

Polyvalence

Qualité

Qualité produit

Qualités rédactionnelles

Rigueur

Synthèse

Automobile