Jean - Michel HUILLO

Militaire de carrière durant 18 années, j'ai acquis des compétences élevées en logistique opérationnelle et en achats publics pendant cette période.



Ma dernière expérience professionnelle dans les armées (chef de projet IT) m'a permis de me familiariser et de détenir une expertise poussée des marchés publics liés aux segments bureautique, printing et infrastructure. J'ai à cet effet assuré la chefferie de projets, de 2010 à 2014, de dossiers structurants pour le MINDEF:

- OLIMPE: location maintenance de multi-fonctions sur 4 ans pour un CA de 40M€,

- ACEMO2: acquisition, à la survenance du besoin, de micro - ordinateurs et d'écrans pour un CA annuel de 30M€,

- SOLSTICE: acquisition de solutions d'infrastructure (serveurs et stockage) sur 4 ans pour un montant prévisionnel de 160M€ à partir de 2014.



Ces responsabilités m'ont permis de tisser un réseau professionnel étendu aussi bien en interne MINDEF que vers les sociétés leaders dans les domaines susmentionnés.



Embauché à l'union des groupements d'achats publics depuis le 3 novembre 2014 en qualité de chef de projet achats IT, j'ai la charge au sein de l'établissement de la passation, de l'exécution contractuelle et du suivi:

- des marchés de systèmes de téléphonie représentant un CA annuel estimé de 30M€,

- des marchés d'infrastructure X86 et AIX/SOLARIS représentant un CA annuel estimé de 100M€.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Achats publics

Télécommunications

Informatique

Marchés publics

Négociation achats