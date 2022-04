Jean-Michel HUVELLE

Marié, sans enfant, à 51 ans je ne vois pas les jours passer. Je suis une personne de confiance, intègre, sérieux et respectueux dans tout ce que j’entreprends. Mon parcours professionnel, dans de nombreux domaines m'a permis d'enrichir mon savoir faire dans le dessin, la gestion, l’analyse, la synthèse et le control documentaire.

Disponible depuis peu, je suis ouvert à toutes propositions de poste me correspondant. Doté de réelles capacités d’adaptation, la société qui me fera confiance en m’engageant, pour une collaboration soutenue et adaptée, saura apprécier la qualité et mon acharnement dans mon travail. Comme toute nouvelle mission, il faut un temps d’adaptation dont j’ai sus faire face jusqu’à présent et je saurai faire preuve d’écoute particulièrement auprès de vos clients pour satisfaire leurs exigences.

Au-delà de mes compétences techniques et mon aptitude de travail en équipe, pour satisfaire mes revendications, je recherche un poste demandant de la curiosité permanente, de la patience, beaucoup de rigueur et de la ténacité. Ces caractéristiques sont en fait mes qualités majeures.

Impatient et curieux de commencer une nouvelle aventure professionnelle, je suis certainement la personne que vous recherchez ! Alors, n’hésitez pas à me solliciter !





Mes compétences :

Ordonné

Ponctuel

Rigueur

Minutieux