Catherine LEFEVRE

J'ai 48 ans et suis à la recherche d'un emploi de comptable en entreprise ou dans des collectivités.

Je totalise 26 ans d'expérience en comptabilité dans divers domaines (bricolage, restauration, cabinets médicaux et dentaires, agence immobilière, association...).

Ponctuelle et rigoureuse à tout travaux qui me sont donnés et désireuse de toujours apprendre.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Paye

BILAN +

ISACOMPTA