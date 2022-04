Jean Michel JAULIN

Niveau d'etudes



BTS ENP

ESTP genie civil





33 ans d'expériences dans le BTP



début d'activité 1975 à 1980 région Parisienne

Sacer colas /conducteur de travaux routes et plateformes coordinations travaux

ASF autoroute Rhin Rhone 33 km infrastructure- revêtements béton bitumineux



VLMTP PME BTP 1980 à 1994 region poitou Charentes

Directeur et bureau d'études(60 salariés)

routes et aménagements urbains



STE VIAFRANCE (86) adjoint directeur de travaux TP

routes et aménagements urbains entretien de routes enrobé divers VRD



SARL ECOTP gerant directeur de la societé 1997/2004 (25 personnes) BE contrôle technique AVP

VRD terrassement réseaux divers et carriere matériaux exploitation routier

Autoroute SAINTES LA ROCHELLE Aménagement structure linéaire



STE GTL (37) 2004 2006

Chargé d'affaires BTP aménagement de zone industrielle,Batiments industriels



SA DELAIRE (86) PME 65 salariés 2006 2007

Chargé d'affaires DEF GDF PTT reseaux divers



SA COLAS Region Parisienne/ AFRIQUE DU SUD

2007 2008 routes et plateformes

plateforme pétroliére( TOTAL) et Groupe EDF

port de commerce de LONGONI( Mayotte )



SA LEROUX TP BRETAGNE 2008/ 2009-Chargé d'affaires TP routes et plateformes carriers CA 14 M€ ( 120 pers)



ALSTOM ALGER 2009/2010

Chef de travaux Genie Civil TP VRD

plateforme TRAM logistique (secteur EST) 20 km



depuis 10/2010 a 2012 EGIS RAIL

Projet du TRAM ORLEANS CHARGE TRAVAUX genie civil,coordination logistique transport

ING. OPC structures VRD





Mes compétences :

Chargé d'affaires BTP énergie nouvelles

Chef de projets btp

VRD

Chef de projets

Logistique transport

Chargé d'affaires

Aménagement du territoire

Aménagements paysagers

