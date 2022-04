Jean Michel JEULAND

Au sein de l'agence:

> Développement de l'activité sur le site et le département Ille etVilaine,

> Anime le développement commercial et pérennise la relation avec les clients,

> Suivi des offres commerciales et des contrats des clients et prospects,

> Coordonne la production de l'équipe d'ingénieurs et de techniciens en place,

> Assure le management d'un équipe de 30 collaborateurs,

> Garanti le respect des procédures, la qualité et la politique définis par SOCOTEC,

> Pilote l'activité et le budget.



Mes compétences :

Management d'équipe

Commerciale

Service client

Pilotage de projets

Reporting

Appels d'offres

Planification

Electricite remise a la norme