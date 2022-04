Jean-Michel JUHEL

Arbitrage - Conciliations - Médiations - Recouvrement amiable

Expertise en évaluation des travaux avant consultation des entreprises.

Expertise pendant les travaux (votre chantier traîne, faîtes appel à un expert)

Vous voulez acheter un bien (ne donnez pas votre signature définitive avant de faire une expertise du bien)

Vous avez un doute sur votre construction (faîtes appel à un expert)

Accompagnement à la réception de fin de chantier (il est très important de vous sécuriser et de vous garantir par une bonne réception de chantier, soyer accompagné par un expert)

Expertise technique du bâtiment et de la construction: Malfaçons - sinistres - contrat de construction - litige construction - infiltrations - terrassement et affaissement de terrain - problème de fondations - problème de fissures - problème de plomberie - problème de chauffage - problème sur les énergies renouvelables.....

Bâtiments expertisés: Maisons individuelles - immeubles collectifs - usines - entrepôts - bureaux - tertiaires - locaux commerciaux - ateliers.......