Jean-Michel JUHEL

Bonjour,



Mon domaine de compétences réside dans la gestion de services techniques et dans la gestion des affaires importantes.



Récemment en poste en qualité de Directeur Technique au sein d'une société de service spécialisée dans le domaine de la sureté (intégrateur de solutions en sureté électronique). Son implantation est nationale et elle appartient à un groupe international.



Par ailleurs j'ai exercé dans une entreprise en qualité de Responsable Travaux/Responsable d’Exploitation/Chef de Projets. J'ai gèré une entité technique dont l’activité se situait sur les marchés importants de la Sécurité Electronique en environnements Industriel et Tertiaire.

En qualité de Chef de Projet, j'ai participé activement à la satisfaction des clients sur des affaires importantes. Mes compétences s’étendent à l’analyse du cahier des charges, à la participation aux études et à la maîtrise d’œuvre sur des installations qui font appel à divers métiers (sécurité électronique, génie civil en site clos, génie électrique, VRD, cloturiste, menuisier, serrurier etc), et aux déploiements de solutions sécuritaires sur IP en milieux terrestres et maritimes

Cette activité nécessite d’être le pivot de communication et d’actions entre les services internes de l’entreprise, les prestataires externes et le client. La réussite des affaires, en phase d’exécution, est basée sur une méthode de travail adaptée.



En outre, je bénéficie d’une expérience de Responsable d’Affaires acquise dans une entreprise d’ingénierie en téléphonie mobile (infrastructures pour Orange, SFR, Bouygue Télécom). Grâce à mes capacités d’organisation, de rigueur, d’implication et à mon sens du service client, je me suis bien adapté à une configuration d’activité qui différait de mon activité de base (sécurité électronique). En ce sens, mes capacités d'adaptation me permettent d'élargir mon environnement professionnel. Mes acquis terrain en qualité de technicien et ma volonté d'apprendre m'ont permis d'évoluer par étapes maitrisées.



J’ai démontré à travers mon parcours volontariste de formation ma capacité à intégrer de nouvelles connaissances, ma motivation principale résidait dans le besoin d’apprendre et de satisfaire ma curiosité technique.



Je suis orienté résultats client/entreprise. En effet, la bonne fin technique, la bonne fin financière, le respect des délais, le contact client et sa satisfaction sont mes axes majeurs d’intérêts et de services à l’entreprise. J’attache de l’importance à la synergie des services en privilégiant le travail d’équipe. L’évolution du personnel, dont j’ai la charge, représente également, pour ma part, une véritable motivation. Homme de terrain et de gestion, pragmatique, disponible et rigoureux, mes capacités de travail, d’autonomie et d’adaptation m'ont permis une évolution par étapes maitrisée.



Mes compétences :

Autonomie

Chef de projet

Contrôle d'accès

Courants faibles

Interphonie

Maitrise d'oeuvre

Microsoft accès

Responsable d'affaires

Rigueur

Sport

Sport de combat

Technique

Video