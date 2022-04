Jean Michel JULIA

Fort d'une expérience significative dans le domaine des TP/VRD acquise à différents niveaux de compétence, dont une bonne dizaine d'années à des postes à responsabilités tant en PME qu'en Entreprises nationales, j'ai désormais rejoint une entreprise de taille humaine intermédiaire composée d'une trentaine de salariés, spécialisée dans les terrassements et la démolition, et dans laquelle j'occupe actuellement le poste de Directeur d'Exploitation.



Mes compétences :

Sens de l'organisation et des responsabilités

Ayant le goût du travail en équipe

Ayant le sens de l'écoute et de la communication

Volontaire et rigoureux

Manager expérimenté