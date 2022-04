Jean-Michel JULIEN

Après 17 ans d'armée et une expérience dans la gestion de self service (1200 repas/jour), la comptabilité deniers, et la gestion des matériels, mon parcours civil à commencé par la direction commerciale d'une radio régionale dans laquelle j'étais également directeur de programmation et journaliste.

Attiré par le monde de la publicité, j'ai créé ensuite une structure de promotion de produits publicitaires innovant dans le grand sud, entre Monaco et Perpignan. Cette expérience m'a amené à créer une structure nouvelle, la société EUREKOM qui oeuvrait dans les secteur tels que la communication, le marketing et la télématique avec la maîtrise des produits de la création à la fabrication.

Après la cession de ma société, j'ai choisi un retour à d'autres valeurs et j'ai passé 10 ans au sein d'une exploitation viticole Varoise où j'ai appris à vinifier et à maîtriser tous les métiers et savoir-faire de la vigne et du vin.



Un nouveau défi s'est ensuite présenté pour prendre en main un domaine viticole que j'ai amené à quitter l'anonymat en élaborant un produit de bonne facture, m'impliquant avec tout l'amour et la passion qu'il faut dans ce métier pour créer un produit de qualité.

Deux étoiles au guide Hachette pour deux cépages ont récompensé cet investissement.

Homme de défi, animé par la passion, diplomate et fédérateur, commercial et bon public-relation je suis également féru de bio-énergie et d'énergies renouvelables.

Musicien depuis mon plus jeune âge, je suis également percussionniste en free lance . J'assure donc l'accompagnement sur scène en en studio de quelques artistes de la chanson Française.

Actuellement et suite à leur demande j'assure le rôle de manager pour plusieurs artistes de la chanson et du spectacle. Je suis intéressé par toute proposition honnête qui serait susceptible de retenir mon attention et qui me permettrait de relever un nouveau challenge dans n'importe quel domaine. Ça fait peur... n’est-ce pas ?





Mes compétences :

Accompagnement

Bio

Bois

Chant

COMMERCE

Energie

Energie solaire

Énergies nouvelles

Filière bois

GUITARE

Musique

Parolier

Percussions

Photovoltaïque

Sécurité

Sécurité civile

Solaire

Vente

Vin

Viticulture