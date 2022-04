Cabinet expert en conseil achats hors production.

Particulièrement la chaîne Voyages et Déplacements Professionnels, l'Informatique, le Sourcing et l'Outsourcing.

"Les dinosaures ont survécus 163 millions d'années, le recul et l'expérience sont des vertus qui se transmettent avec une valeur forte..."



Mes compétences :

Management

Expertise

Travel Management

Sourcing

Management consulting