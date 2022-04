Jean-Michel KASBARIAN

Après un parcours en France d’administrateur de l’éducation, de formateur et de chercheur spécialisé dans les études francophones, ma carrière s’ouvre à l’international dans le domaine de la coopération éducative, culturelle, universitaire et de recherche puis s’étend à un large ensemble de secteurs (santé, agriculture, infrastructure, tourisme) et au soutien aux intérêts économiques français.

En tant qu'expert en coopération internationale et développement, j'ai une solide expérience d'élaboration et de pilotage de projets ainsi que de conception et de mise en œuvre de cadres de politique publique dans différentes régions du monde (Afrique, Moyen-Orient, Europe orientale).

J'ai accompagné de nombreuses entreprises françaises dans leur développement international : identification d'opportunités de marché et d'investissement et renforcement du capital humain en contexte pluriculturel.



Mes compétences :

Aide au développement

Coaching

Coopération internationale

Culture

Economie

Economie de la culture

Innovation

Recherche

Recherche et innovation