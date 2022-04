Jean-Michel KIENER

Créateur et co-gérant de la société d'édition ENCYCLIA (Edition de logiciels pour le monde de l'Art)



Ces logiciels sont des solutions complètes répondant aux problématiques suivantes :

- Gestion de galerie, et plus généralement de tout commerce d'art (contacts, inventaire, négoce, site…)

- Gestion complète pour atelier d'artiste

- Inventaire de collection ou de patrimoine privé ou institutionnel

- Rédaction de catalogues raisonnés (inventaire, regroupement et ordonnancement des informations, pré-édition)

- Inventaire et traçabilité des oeuvres dans un musée



Si vous voulez en savoir plus, notre site est :



Mes compétences :

Apple

Artiste

Artiste peintre

CGI

Conseil

Conseil informatique

ERP

Escrime

Galeriste

Informatique

iPhone

Judo

Musique

Peintre

Programmation

RSA