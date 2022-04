Jean Michel KOUNTCHOU FOTSO

Compte tenu de mon champs de compétences je maîtrise la gestion comptable, financière et fiscale de l’entreprise notamment :



 Maîtrise de la réglementation comptable OHADA.

 Maîtrise parfaite des logiciels comptables notamment Sage Saari, Acpacc

 Mise en place d’un système de comptabilité et maîtrise des procédures comptables.

 Maîtrise des techniques de contrôle et d’enregistrement des écritures comptables.

 Conduite efficace des travaux d’inventaire et arrêté des comptes.

 Audit des comptes et détection des risques fiscaux résultant des erreurs comptables.

 Elaboration des états financiers de synthèse et la DSF.

 Maîtrise parfaite de l’outil informatique notamment logiciel de traitement de texte WORD, le tableur EXCEL, PUBLISHER …



Et en plus compte tenu de mon expérience en entreprise j'épouse des valeurs tels que:





 la Capacité de travail en équipe

 une Grande capacité de travailler sous pression

 une Grande mobilité

 le Dynamisme, et un esprit ouvert