Jean Michel LACERE

Bonjour, j'ai 49 ans avec une expérience de 30 ans dans le transport .

Ayant vendu la parti sanitaire de mon entreprise depuis le 1er Octobre 2014 , nous continuons mon épouse moi même et deux collaborateurs l'activité taxis et transport de petits colis sur la France .

Nous proposons notre expérience et notre savoir faire a toutes entreprises ou personnes voulant nous faire confiance .

Faite vos demandes et nous vous répondrons dans un délai correct ,pour tous devis soit par mail ou téléphone .

Merci de votre confiance

CORDIALEMENT



Mes compétences :

PONCTUALITEE

SERIEUX

DISCRETION

Conscience professionnelle