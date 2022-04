Jean Michel LACHENAL

Captation multi cameras,reportages et documentaires pour TV francaises et etrangeres , l'evenementiel ou le web.

Specialisé dans le sport notamment (moniteur de ski et de plongée subaquatique), je realise aussi dans l'evenementiel pour differents secteurs comme l'horlogerie,les banques,l'automobile,l'immobilier....

Je travaille aussi sur de nombreuses emissions de divertissement, notamment pour la TSR.

Plus de 22 ans d'experience et toujours aussi passionné par mon metier...



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Photo

Communication