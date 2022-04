Jean-Michel LACHEZE

Expert du secteur public local : collectivités locales, bailleurs sociaux, hôpitaux, EPL, je maîtrise tous les aspects de ce secteur : budgétaires, financiers, juridiques, processus de décision, organisation et compétences.



Je mène des négociations de vente complexe de produits et services avec des enjeux forts. J'ai managé des équipes notamment commerciales.



Formation : Bac+5 Option Finance et Sciences Po Paris ( Ihedate )



Aisance relationnelle - Qualité rédactionnelle.





Mes compétences :

Collectivités locales

Finance

SEM

Commercial

Logement social

Analyse financière

Gestion de la relation client

Informatique

Numérique

Management